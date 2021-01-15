В Нур-Султане 0-4 классы перевели на дистанционное обучение

Меры приняты в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -26 С).

В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся начальных классов проведут на дистанционный формат, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан информирует, по решению Управления образования 15 января 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -26 С ) занятия в школах для учащихся с 0 по 4-ые классы I смены переходят на дистанционный формат, - говорится в сообщении.

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