Новые случаи COVID-19 выявлены во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 835 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 835 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 74 город Алматы - 131 город Шымкент - 25 Акмолинская область - 68 Актюбинская область - 4 Алматинская область - 69 Атырауская область - 85 Восточно-Казахстанская область - 41 Жамбылская область - 17 Западно-Казахстанская область - 41 Карагандинская область - 42 Костанайская область - 73 Кызылординская область - 9 Мангистауская область - 10 Павлодарская область - 75 Северо-Казахстанская область - 50 Туркестанская область - 21

Всего в стране выявлены 166 146 заболевших.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 84, в городе Алматы - 162, в городе Шымкент - 4, в Акмолинской области - 41, в Актюбинской области - 4, в Алматинской области - 4, в Атырауской области - 125, в ВКО - 17, в Жамбылской области - 15, в ЗКО - 32, в Карагандинской области - 28, в Костанайской области - 54, в Кызылординской области - 5, в Мангистауской области - 14, в Павлодарской области - 61, в СКО - 15, в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 151 838 человек от COVID-19.

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