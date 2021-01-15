Шесть человек умерли от COVID-19 в Казахстане за сутки

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Лечение от КВИ продолжают получать 23 734 человека (11 922 КВИ+ и 11 812 КВИ-)
Минздрав РК предоставил информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 15 января, сообщает zakon.kz.
Как сообщается, от коронавируса умерли 6 пациентов, от пневмонии с признаками COVID-19 - 1.
На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 23 734 человека (11 922 КВИ+ и 11 812 КВИ-), из них в стационарах находятся - 6 142 пациента, на амбулаторном уровне - 17 592 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:в тяжелом состоянии - 285 пациентов; в состоянии крайней степени тяжести - 76; на аппарате ИВЛ - 47.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 13 января 2021 года зарегистрировано 76 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 112 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 666, случаев с летальным исходом - 533, всего выздоровели - 34 321 человек.
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