Критерии степени риска. Что изменилось в таможенном регулировании

Поправки вступают в силу с 16 января 2021 года.

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности", принятым 5 января 2021 года, внесены поправки, способствующие добросовестному исполнению своих обязательств участниками внешнеэкономической деятельности, передает zakon.kz со ссылкой на КГД МФ РК.

В частности, в Таможенном кодексе введено понятие "критерии степени риска". Это совокупность признаков, по которым производится оценка лиц, совершающих таможенные операции, для целей применения форм таможенного контроля или мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля.

Конфиденциальные и не конфиденциальные критерии СУР

Для дифференцированного применения мер по минимизации рисков таможенные органы осуществляют категорирование лиц, совершающих таможенные операции, путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска (изменения в пункт 2 статьи 452 ТК РК).

В рамках данной поправки с учетом позиции бизнес-сообщества предусмотрено законодательное закрепление возможности определения конфиденциальных и не конфиденциальных критериев степени риска, - пояснили в КГД.

Критерии степени риска, являющиеся конфиденциальной информацией, определяются таможенным органом (приказом председателя КГД МФ РК).

Критерии степени риска, не являющиеся конфиденциальной информацией, утверждаются уполномоченным органом (приказом министра финансов РК).

Также расширен перечень открытой информации, которая содержится в профилях и индикаторах рисков.

Теперь в данный перечень входит информация о:

фактах привлечения к уголовной или административной ответственности за нарушение таможенного законодательства РК; наличии задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов; методике формирования стоимостных индикаторов рисков, используемых при контроле таможенной стоимости товаров, утверждаемой уполномоченным органом; методике формирования ценовой информации, используемой при контроле таможенной стоимости товаров, утверждаемой уполномоченным органом.

Данные изменения в законодательстве позволят КГД определить критерии, не являющиеся конфиденциальными, для дальнейшего раскрытия их участникам ВЭД, - отметили в комитете.

В свою очередь осведомленность участников ВЭД поспособствует улучшению ведения их деятельности, а также добросовестному исполнению своих обязательств.

Поправки вступают в силу с 16 января 2021 года.

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