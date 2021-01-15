Как проверить пенсионные накопления с помощью SMS

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал www.cabinet.enpf.kz/porog и авторизоваться посредством одноразового пароля.

Появился новый сервис ЕНПФ по проверке пенсионных накоплений с помощью SMS, сообщает zakon.kz.

Для удобства вкладчиков ЕНПФ запустил новый дополнительный сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям, - говорится в сообщении ЕНПФ.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал cabinet.enpf.kz/porog и авторизоваться посредством одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov.

Для авторизации с помощью одноразового пароля нужно сделать всего несколько шагов:

ввести свой ИИН и номер мобильного телефона; дать свое согласие на сбор и обработку персональных данных; нажать кнопку "Отправить код"; полученный шестизначный код ввести с мобильного телефона.

Данный дополнительный сервис удобен для вкладчиков и позволит быстро узнать порог достаточности без ЭЦП и посещения отделений ЕНПФ. Сервис полностью соответствует требованиям уполномоченных государственных органов, - добавили в ЕНПФ.

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