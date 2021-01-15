Токаев открыл совместное заседание палат Парламента

Глава государства обратится к новому составу Мажилиса.

Совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан открыл Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

В соответствии с Конституцией заседание объявляю открытым, - сказал глава государства.

Глава государства обратился к новому составу Мажилиса. Он поблагодарил всех депутатов, которые работали ранее.

Мы вступили в 30-летний юбилей нашей независимости. Также современный казахстанский парламентаризм достиг четвертьвекового рубежа. Уверен, что депутаты, получившие мандат доверия в этот исторический период, оправдают надежды страны и будут верно служить Родине, - сказал он.

В 11.00 намечено первое пленарное заседание Мажилиса.

14 января ЦИК РК зарегистрировал депутатов Мажилиса седьмого созыва. Всего 107 человек. Было осуществлено распределение депутатских мандатов: партия Nur Otan - 76 мандатов, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 12 мандатов, Народная партия Казахстана – 10 мандатов.

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