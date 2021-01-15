Президент поблагодарил депутатов

За прошлую сессию было принято 410 законов.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил депутатов, сообщат zakon.kz.

Он отметил, что за прошлую сессию было принято 410 законов.

Уважаемые депутаты, поздравляю с завершением выборов и желаю успехов. Хочу поблагодарить всех, кто работал ранее. За прошлую сессию было принято 410 законов. Новые депутаты должны сохранить предыдущий темп работы, - сказал Президент.

По его словам, главной задачей является улучшение жизни граждан.

Мы для этой задачи зовем самых активных, - уточнил глава государства.

Токаев уверен, что обновленный депутатский корпус достойно выполнит эти задачи.

Проведение реформ через качественное законодательство - главное условие долгосрочного успеха. Уверен, что обновленный депутатский корпус достойно выполнит эти задачи, - заключил он.

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