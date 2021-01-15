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Первое пленарное заседание Мажилиса VII созыва. Видео

Фото: Куспанова 15 января 2021, 11:00

Токаев поставил задачи перед новым составом Мажилиса.

В Мажилисе Парламента РК прошло первое пленарное заседание Мажилиса VII созыва, передает zakon.kz.

Выступая на совместном заседании палат Парламента, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачи перед новым составом Мажилиса.

Главная задача - улучшать жизнь граждан, - сказал Президент.

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