Токаев призвал депутатов уделять внимание спорту

Правительство пересмотрело финансирование детского спорта, сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента сказал, что властям нужно уделять внимание спорту, передает zakon.kz.

Здоровый образ жизни граждан - базовые условия формирования нации. Для этого нужно уделять внимание спорту, о чем я уже говорил в Послании. Правительство пересмотрело финансирование детского спорта. Эта задача должна быть на контроле депутатов Парламента. Касым-Жомарт Токаев.

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