Приложения, которые лучше немедленно удалить с телефона, назвали эксперты

Эксперты приводят два наименования каждой программы: первое можно увидеть в меню телефона под ярлыком, а второе отображается в свойствах приложения.

Специалисты по IT-безопасности из компании Check Point перечислили приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Forbes, эксперты приводят два наименования каждой программы: первое можно увидеть в меню телефона под ярлыком, а второе отображается в свойствах приложения.

Отмечается, что перечисленные ниже программы могут быть носителями нового вредоносного трояна под названием Rogue:

AppleProtect, [se.spitfire.appleprotect.it] Axgle, [com.absolutelycold.axgle] Buzz, [org.thoughtcrime.securesms] Google Play Service, [com.demo.testinh] Idea Security, [com.demo.testing] SecurIt, [se.joscarsson.privify.spitfire] SecurIt, [sc.phoenix.securit] Service, [com.demo.testing] Settings, [com.demo.testing] Settings, [com.hawkshawspy] Settings, [com.services.deamon] Wallpaper girls, [com.demo.testing] Wifi Pasword Cracker, [com.services.deamon]

Эксперты поясняют, что вредоносный троян с возможностью удаленного доступа под названием Rogue способен "захватить" устройство и украсть данные, фотографии, информацию о местоположении пользователя, контакты и сообщения.

Программа маскируется под администратора устройства в качестве стандартного сервиса Google. Если владелец смартфона попытается ограничить доступ вредоносного ПО к своим данным, на экране появится предупреждение: "Вы действительно хотите стереть все данные?".

В Check Point предупредили, что новый троян запрограммирован на получение доступа к микрофону и камере устройства. Список задач, которые Rogue может выполнять на зараженном телефоне, обширен. Среди них звонки и отправка СМС, кража сообщений и контактов, запись звука, создание снимков экрана, отслеживание местоположения, удаление файлов и установка приложений. В компании уточнили, что троян также может получить доступ к базе данных WhatsApp на телефоне и удалить все сохраненные сообщения.

Как отметили эксперты, если вы нашли какие-то из перечисленных приложений на своем смартфоне, их следует немедленно удалить. Рекомендуется также установить на телефон надежный антивирус и просканировать устройство, говорится в статье.

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