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Новую концепцию развития пенсионной системы разрабатывают в Казахстане

Фото: inbusiness.kz 15 января 2021, 10:25

Правительство и Нацбанк разрабатывает Концепцию дальнейшего развития пенсионной системы.

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента рассказал о справедливой пенсионной системе, сообщает zakon.kz.

Он уточнил, что система должна отвечать интересам людей.

Ответственная пенсионная система – она должна быть справедливой, отвечать интересам людей. Мы запустили очень важную, можно сказать, уникальную реформу – возможность частичного изъятия использования пенсионных активов. Кроме того, необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты, - добавил он.

Правительство и Нацбанк разрабатывают Концепцию дальнейшего развития пенсионной системы.

Очевидно, что ее практическая реализация требует качественного законодательного обеспечения. В целом, ожидаем от новых членов парламента активной работы по совершенству соцполитики, - сказал Президент.

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