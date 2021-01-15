Правительство утвердило план законопроектных работ на 2021 год

Всего в плане 25 законопроектов.

Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года утвержден План законопроектных работ на 2021 год, передает zakon.kz.

В частности в план вошли законы:

о республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы; об общественном контроле; о биологической безопасности Республики Казахстан; об органах военной полиции; о геодезии, картографии и пространственных данных; о Семипалатинской зоне ядерной безопасности.

Помимо этого будут внесены поправки в 18 законов. В их числе изменения и дополнения в Конституционный закон РК "О выборах в Республике Казахстан".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!