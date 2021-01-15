В Нур-Султане авто угнали с помощью эвакуатора

По словам потерпевшего, он был в отъезде в течение трех дней.

Двое жителей столицы с помощью эвакуатора угнали автомашину, сообщает zakon.kz.

В полицию по факту угона автомашины обратился горожанин и сообщил, что неизвестные лица со двора дома тайно похитили автомашину марки Hyundai Accent, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

По словам потерпевшего, он был в отъезде в течение трех дней.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин 34 и 29 лет - подозреваемых в совершении угона транспортного средства.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые заметив оставленный автомобиль, покрытый снегом, решили его угнать. Для того, чтобы вскрыть замок машины, они посредством сайта объявлений вызвали авто медвежатника. Усыпив бдительность специалиста, и заверив, что является владельцем машины, один из похитителей попросил его изготовить ключи от замка зажигания. Заполучив ключи от авто, похитители в вечернее время пригнали к месту эвакуатор и увезли на нем иномарку.

Эвакуатор похитители также наняли через сайт объявлений. Заплатив водителю 10 тысяч тенге, они отогнали машину во двор жилого дома, где проживал один из угонщиков, - рассказал заместитель начальника отдела полиции района "Сарыарка" ДП Нур-Султана Руслан Темирбаев

Как сообщается, подозреваемые в похищении автомашины дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса РК и грозит наказанием в виде ограничения либо лишения свободы на срок до семи лет, - добавили в ДП столицы.

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