Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Дать возможность голосовать против всех предложил Президент

Фото: ЕТВ 15 января 2021, 10:40

Понятие альтернативных взглядов и голосования против всего должно быть нормальным и для нас, - Президент.

На совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о прошедших выборов депутатов. При этом он внес одно предложение, передает zakon.kz.

Президент отметил, что в избирательных бюллетенях должна быть отметка "против всех".

На самом деле понятие альтернативных взглядов и голосования против всего должно быть нормальным и для нас. Поэтому бюллетени всех уровней должны иметь отметку "против всех", - сказал он.

Также Токаев предложил снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%.

Пришло время принять такое решение, так как указанная норма стимулирует законодательно зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах, - сказал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬46
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
"Спутник V": появилось новое предупреждение
У пациентов с COVID-19 из разных этнических групп, болезень влияет по-разному