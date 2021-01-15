О чем будут говорить депутаты на первом пленарном заседании Мажилиса VII созыва

На заседании будет избран председатель Мажилиса, его заместители и председатели комитетов.

В Нур-Султане проходит первое пленарное заседание Мажилиса Парламента VII созыва, передает корреспондент zakon.kz.

В соответствии с Конституционным законом "О Парламенте Республики Казахстана и статусе его депутатов" его открыл председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев. Председательствующий огласил фамилии избранных депутатов Мажилиса VII созыва, зарегистрированных ЦИК.

В повестке первого пленарного заседания – принятие присяги депутатами Мажилиса, избрание председателя Мажилиса и двух его заместителей. Кроме того, депутаты изберут председателей постоянных комитетов Мажилиса и утвердят их составы.

14 января на заседании фракции партии Nur Otan в Мажилисе была выработана консолидированная позиция фракции по выдвижению кандидатур Нурлана Нигматулина на должность председателя Мажилиса, Павла Казанцева и Балаим Кесебаевой на должность заместителей спикера Мажилиса.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. В выборах участвовали пять политических партий: партия Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", "Народная партия Казахстана".

По итогам голосования в Мажилис прошли три партии - Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" и "Народная партия Казахстана». Также в состав депутатов Мажилиса вошли девять человек от Ассамблеи народа Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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