Вещдоки на 268 млн тенге украл житель Атырау

Приговором суда №2 города данный гражданин признан виновным.

Житель Атырау приговорен к 5 годам лишения свободы за кражу вещественного доказательства в виде сигарет, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт кражи жителем г. Атырау 1 690 коробок табачных изделий марки Milano на общую сумму более 268 млн тенге, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, посредством угона автомашины Freigtliner и полуприцепа марки Schmitz, - говорится в сообщении КФМ.

Как сообщается, приговором суда №2 города Атырау данный гражданин признан виновным в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 188, п. 1 ч. 2 ст. 200 УК РК и в отношении него назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с взысканием материального ущерба в сумме 268 304 400 тенге.

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