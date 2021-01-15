Доллар слегка подешевел

Курс доллара снизился на 0,37 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,55 тенге (-0,37), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,-420,5 тенге, евро – 510-513 тенге, рос. рубль - 5,5-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 января.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,19 %, составив $53,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,44% — до $56,17 за баррель.

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