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Новые депутаты Мажилиса принесли присягу

Фото: 24.kz 15 января 2021, 11:20

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.

Новоизбранные депутаты Мажилиса Парламента VII созыва принесли присягу, передает корреспондент zakon.kz.

Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, - озвучили депутаты на первом пленарном заседании.

Из 107 депутатов, вошедших в Мажилис, 70% - новые.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.

По итогам голосования в Мажилис прошли три партии - Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" и "Народная партия Казахстана". Также в состав депутатов Мажилиса вошли девять человек от Ассамблеи народа Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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