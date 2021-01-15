Депутаты предложили кандидатуру Нигматулина на пост спикера Мажилиса

О кандидатуре Нигматулина уже заявлял Елбасы.

На первом пленарном заседании Мажилиса VII созыва на должность Председателя Палаты депутатами выдвинута кандидатура Нурлана Нигматулина, сообщает zakon.kz.

Накануне кандидатура Нурлана Нигматулина была предложена Елбасы, Председателем партии Nur Otan Нурсултаном Назарбаевым партийной фракции в Мажилисе. Депутаты-члены фракции Nur Otan предложение поддержали единогласно.

На пленарном заседании Мажилиса кандидатуру Палате представил депутат Дархан Мынбай, который отметил большой профессиональный, политический опыт Нурлана Нигматулина, результативность работы по выполнению задач, поставленных Первым Президентом Казахстана - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, а также Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, умение наладить конструктивный диалог со всеми парламентскими фракциями в Мажилисе предыдущих созывов.

Других предложений по кандидатам на пост Председателя Мажилиса не поступило.

Выступивший от имени Демократической партии Казахстана "Ак жол" депутат Азат Перуашев поддержал предложенную кандидатуру.

С приходом Нурлана Нигматулина мы получили возможность открыто высказывать свое мнение по любым вопросам. С тех пор практика, когда нам отключали микрофон, осталась в прошлом. Более того, именно Нурлан Зайруллаевич, повторно став Спикером Мажилиса в 2016 году, инициировал поправку в Регламент Палаты о том, чтобы "слово для выступления от имени фракции предоставляется в обязательном порядке", - сказал Азат Перуашев.

Также за предложенную кандидатуру от имени Народной партии Казахстана высказался и Айкын Конуров.

Мне, как рядовому депутату, а потом уже и как руководителю фракции довелось работать под руководством Нурлана Зайруллаевича в V и VI созывах Мажилиса Парламента. За эти годы он раскрылся в новом качестве. Нурлан Зайруллаевич стал настоящим народным избранником, который приложил все усилия для развития нашего парламентаризма в духе профессионализма, открытости и в очередной раз подтвердил статус высокоэффективного управленца уже в высшем законодательном органе, - сказал мажилисмен.

В поддержку кандидатуры Нурлана Нигматулина выступили депутаты Мажилиса Сауытбек Абдрахманов, Снежанна Имашева и Бахытбек Смагул.

Кандидатуру Нурлана Нигматулина внесли в бюллетень для тайного голосования. Для проведения процедуры избрания депутаты сформировали Счетную комиссию, выбрали ее председателем депутата Мажилиса Мухтара Ермана, а секретарем – Айгуль Нуркину, утвердили форму и содержание бюллетеней для проведения тайного голосования.

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