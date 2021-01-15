Экстремисты намерены сорвать инаугурацию Байдена

Церемония должна состояться 20 января.

Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей федеральных властей и независимых экспертов, церемония должна состояться 20 января.

Отмечается, что правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов и о риске второго штурма Капитолия в Вашингтоне.

По данным издания, протестующие могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что его ведомство не исключает возможности вооруженных протестов в преддверии инаугурации Байдена и отслеживает "большое количество" обсуждений в интернете относительно различных акций в Вашингтоне и у капитолиев штатов.

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