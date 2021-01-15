Куда пожаловаться на действия сотрудников органов госдоходов

Жалобу можно отправить электронно.

На портале Комитета государственных доходов МФ РК функционирует "Электронная книга жалоб", передает zakon.kz.

На сайте www.kgd.gov.kz во вкладке "Электронные сервисы" налогоплательщики могут направлять обращения на неправомерные действия должностных лиц органов государственных доходов и о фактах нарушения Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан. Жалобу можно отправить посредством электронной почты, - сообщили в КГД.

Обращения рассматриваются в соответствии с законом "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц".

"Электронная книга жалоб" функционирует на государственном и русском языках.

При оформлении обращения необходимо выбрать язык обращения в правом верхнем углу страницы и заполнить следующие реквизиты:

Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица ИИН/БИН Адрес Телефон Адрес электронной почты Текст обращения (подробно излагается суть обращения с указанием Ф.И.О. должностного лица, действия которого обжалуются и наименование органа государственных доходов).

При наличии документов, подтверждающих сведения, изложенные в обращении, после заполнения вышеуказанных реквизитов, следует перейти к функции "прикрепить" и присоединить документы.

Заполнив все реквизиты, необходимо использовать функцию "сохранить", после чего обращению модератором присвоится регистрационный номер, который позволит увидеть текущий статус обращения и ознакомиться с ответом Комитета.

Вместе с тем согласно закону в "Электронной книге жалоб" не подлежат рассмотрению:

обращения граждан, порядок разрешения которых установлен законодательством об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и иным законодательством РК; анонимные обращения; жалобы на приостановление расходных операций по банковским счетам; уведомления по результатам налоговых и таможенных проверок; жалоба на уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля; вопросы, требующие разъяснений норм налогового, таможенного и иного законодательства.

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