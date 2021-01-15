Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Об этом сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Названа причина смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского, сообщает zakon.kz со ссылкой на mskagency.ru.
Да, Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции. председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин
Грачевский являлся художественным руководителем детского киножурнала "Ералаш" с 2002 года.
Читайте также:
Мальчишкам и девчонкам. В память о Грачевском
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!