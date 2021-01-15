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Названа причина смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского

Фото: globallookpress.com 15 января 2021, 12:31

Об этом сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Названа причина смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского, сообщает zakon.kz со ссылкой на mskagency.ru.

Да, Борис Грачевский скончался от коронавирусной инфекции. председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин

Грачевский являлся художественным руководителем детского киножурнала "Ералаш" с 2002 года.

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