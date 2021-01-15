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Тепло вернется в Казахстан на выходных

Фото: pxhere.com 15 января 2021, 12:56

16-17 января на западе и севере республики погода будет носить неустойчивый характер.

Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 января, передает zakon.kz.

16-17 января на западе и севере республики под влиянием Средиземноморского циклона погода будет носить неустойчивый характер – местами ожидаются осадки: на западе в виде снега и дождя, на севере - снег, а также местами усиление ветра с низовой метелью и повышение температуры воздуха, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Отмечается, что на западе местами прогнозируется гололед.

На остальной территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, - добавили синоптики.

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