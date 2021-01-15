Казанцев и Кесебаева избраны заместителями спикера Мажилиса

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На пленарном заседании Мажилиса депутатов Балаим Кесебаеву и Павла Казанцева избрали на должность заместителей спикера Мажилиса, передает zakon.kz.

Павел Казанцев родился в 1960 в России.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Целиноградский инженерно-строительный институт (1982)

Специальность "Автомобили и автохозяйство"

Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского (1986)

В разные годы был президентом Ассоциации предпринимателей Астаны, директором Департамента организационной и политической работы Центрального аппарата НДП "Нур Отан", руководителем районной избирательной комиссии по выборам Президента РК, членом Экспертного совета Национальной Палаты Предпринимателей по г. Астане, председателем Комитета партийного контроля "Nur Otan".

Балаим Кесебаева родилась в 1966 году в колхозе Джамбул Кировского района Чимкентской области. Окончила Талдыкорганский юридический техникум, Казахский государственный университет им. аль-Фараби, бакалавриат Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата. Владеет государственным и русским языками. Замужем, имеет двоих детей.

В разные годы была начальником департамента юстиции Мангистауской области, начальником департамента юстиции Кызылординской области.

С 2012 года – член партии "Нұр Отан". С 24 марта 2016 года депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, избрана по партийному списку партии "Нұр Отан", член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Награждена орденом "Құрмет", юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", медалями "Ерен еңбегі үшін", "Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін" и нагрудным знаком "Әділет органдары жүйесінің құрметті қызметкері".

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