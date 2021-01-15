Комитет по аграрным вопросам Мажилиса возглавил Барлыбаев Ерлан

Его предложили представители парламентской оппозиции.

Избран председатель Комитет по аграрным вопросам Мажилиса, передает zakon.kz.

Его возглавил Барлыбаев Ерлан.

Такое решение было принято в Мажилисе. Всего в Мажилисе семь комитетов.

Барлыбаев Ерлан Хайланович родился в Восточном Казахстане в 1967 году.

В 1990 году закончил Алматинский институт народного хозяйства, в 2014 году - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".

Трудовой стаж начал с заместителя главного бухгалтера Управления рабочего снабжения Министерства энергетики РК.

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