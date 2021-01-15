Избран председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию

На должность председателя Комитета по социально-культурному развитию предложили Джамилю Нурмамбетову.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты избирают председателей комитетов, передает zakon.kz.

На должность председателя Комитета по социально-культурному развитию предложили Джамилю Нурмамбетову.

Депутаты поддержали данную кандидатуру.

Всего в Мажилисе семь комитетов.

Нурманбетова Джамиля Нусупжановна родилась 22 февраля 1964 года.

В 1986 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, в 1989 - Институт философии АН СССР, Москва, аспирантура.

Трудовой стаж начинала с преподавателя Института философии и политологии Министерства науки и высшего образования РК Алматы.

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