Мусин стал председателем Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе

Его избрали на пленарном заседании.

15 января на пленарном заседании Мажилиса Парламента были избраны председатели комитетов Мажилиса, передает zakon.kz.

На должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе был избран Канат Мусин.

Он много проработал в этой сфере. В шестом созыве был председателем данного комитета. Поэтому я считаю правильным кандидатуру Каната Сергеевича, - сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Он родился в 1966 году в Целинограде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. Юрист. Старший советник юстиции, полковник финансовой полиции.

В разные годы работал секретарем судебного заседания, заместителем прокурора Северо-Казахстанской области, первым заместителем прокурора Жамбылской области, первым заместителем прокурора Северо-Казахстанской области, руководителем департамента юстиции города Астаны.

С марта 2016 года депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва.

Женат, имеет троих детей.

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