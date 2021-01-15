Извлечены данные "черного ящика" разбившегося в Индонезии Boeing

В национальном комитете по безопасности на транспорте уточнили, что самописец содержит информацию о "330 параметрах, все они сохранились в хорошем состоянии".

Индонезийские специалисты в пятницу сообщили об успешном извлечении данных из "черного ящика" разбившегося в Яванском море Boeing 737-524, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В национальном комитете по безопасности на транспорте Reuters уточнили, что самописец содержит информацию о "330 параметрах, все они сохранились в хорошем состоянии".

Отмечается, что в настоящее время индонезийские спасатели продолжают поиски жертв крушения самолета, а также второго "черного ящика".

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 62 человека. Через несколько минут после взлета самолет упал в море в районе архипелага Серибу. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, в течение минуты снизился на 3 тыс. метров.

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