Избран председатель Комитета по финансам и бюджету

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Им стал Марат Кусаинов.
На заседании Мажилиса Парламента депутаты избирают новых председателей комитетов, передает zakon.kz.
На пост Комитета по по финансам и бюджету спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин предложил депутата Марата Кусаинова.
Марат Апсеметович работал экономистом, много лет проработал в Правительстве. Я думаю, что он достоин руководить данным комитетом, - сказал Нигматулин.
Депутаты поддержали кандидатуру.
Кусаинов родился в 1965 в Чимкентской области, городе Туркестан. Женат, владеет казахским и русским языками.
Окончил:
· Алма-Атинский институт народного хозяйства (1988)
· НВШГУ (1997)
· Международные курсы по стратегии экономического развития и рыночной экономике KOICA-JICA (2001)
По специальности экономист.
В разные годы работал консультантом Агентства по контролю за стратегическими ресурсами, заместителем директора департамента государственного бюджета Министерства финансов, вице-министром экономики и бюджетного планирования, вице-министром экономического развития и торговли, первым заместителем министра национальной экономики, заместителем председателя правления "Евразийский банк развития".
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