Избран председатель Комитета по финансам и бюджету

Им стал Марат Кусаинов.

На заседании Мажилиса Парламента депутаты избирают новых председателей комитетов, передает zakon.kz.

На пост Комитета по по финансам и бюджету спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин предложил депутата Марата Кусаинова.

Марат Апсеметович работал экономистом, много лет проработал в Правительстве. Я думаю, что он достоин руководить данным комитетом, - сказал Нигматулин.

Депутаты поддержали кандидатуру.

Кусаинов родился в 1965 в Чимкентской области, городе Туркестан. Женат, владеет казахским и русским языками.

Окончил:

· Алма-Атинский институт народного хозяйства (1988)

· НВШГУ (1997)

· Международные курсы по стратегии экономического развития и рыночной экономике KOICA-JICA (2001)

По специальности экономист.

В разные годы работал консультантом Агентства по контролю за стратегическими ресурсами, заместителем директора департамента государственного бюджета Министерства финансов, вице-министром экономики и бюджетного планирования, вице-министром экономического развития и торговли, первым заместителем министра национальной экономики, заместителем председателя правления "Евразийский банк развития".

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