Айгуль Куспан стала председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности

Ее кандидатуру поддержали депутаты.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента выбрали председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности, передает zakon.kz.

Спикер Мажилиса предложил кандидатуру Айгуль Куспан на должность председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности. В ходе голосования депутаты поддержали кандидатуру.

Куспан Айгуль Сайфоллаевна родилась 24 июля в 1961 году.

В 1983 году окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, в 1989 - Московский педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза, в 1995 - Университет Ренн-1 во Франции.

Является чрезвычайным и полномочным Посланником ІІ класса.

Трудовой стаж:

· Преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков (1983-1984, 1989-1992);

· Атташе, третий секретарь Посольства Казахстана во Франции (1996-1999);

· Второй секретарь, первый секретарь, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества МИД Казахстана (1999-2002);

· Советник Посольства Казахстана в Австрии (2002-2004);

· Начальник отдела Департамента Европы и Америки МИД Казахстана (2004-2006);

· Советник, советник-посланник Посольства Казахстана в Литве (2006-2011);

· Заместитель директора Департамента Европы МИД Казахстана (2011-2013);

· Директор Департамента Европы МИД Казахстана (2014-2018);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия (03.07.2018-01.2021), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству (10.2018-01.2021)

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