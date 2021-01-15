Им стал Александр Милютин.

На пленарном заседании был избран председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса, передает zakon.kz.

Кандидатуру выдвинула парламентская оппозиция.

В ходе голосования депутаты на пост председателя Комитета по вопросам экологии и природопользования поддержали депутата Александра Милютина.

Милютин Александр Александрович родился в 1960 году в селе Наумовка Угловского района Алтайского края Российской Федерации.

В 1977 году окончил среднюю школу с. Лаптев-Лог Угловского района Алтайского края.

По окончании средней школы начал трудовую деятельность в качестве разнорабочего в совхозе Калининский Угловского района Алтайского края. В этом же году поступил в Семипалатинский строительный техникум по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 1978-1980 годы служба в рядах Советской Армии.

Имеет высшее образование - окончил государственный университет им. Шакарима г. Семипалатинска, факультет "Экономика и менеджмент на предприятии", специальность – инженер-экономист.

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