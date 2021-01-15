Артем Дзюба заболел коронавирусом

Также COVID-19 заразился голкипер Андрей Лунев.

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев заболели коронавирусом, передает zakon.kz.

Тест на коронавирусную инфекцию нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы дал положительный результат, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита".

Также COVID-19 заразился голкипер Андрей Лунев.

Дзюбе 32 года, он капитан сборной России. Всего за национальную команду форвард провел 47 матчей, забив 26 голов (второй результат в истории). В 2018 году Дзюба в составе национальной команды дошел до четвертьфинала чемпионата мира в России, в котором сборная России в серии пенальти проиграла команде Хорватии. На том турнире нападающий забил три гола и отдал две голевые передачи.

За "Зенит" Дзюба выступает с 2015 года, дважды за это время став чемпионом России и обладателем кубка страны. В текущем сезоне петербургский клуб после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Дзюба в чемпионате забил 11 голов и делит лидерство в списке бомбардиров с партнером по команде Сердаром Азмуном.

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