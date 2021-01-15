Альберт Рау возглавил Комитет в Мажилисе

Комитет по экономическим реформам и региональному развитию.

На пленарном заседании Мажилиса выбрали главу Комитета по экономическим реформам и региональному развитию, передает zakon.kz.

Им стал Альберт Рау. Кандидатуру поддержали депутаты.

Рау Альберт Павлович родился 1 сентября 1960 года в селе Валерьяновка Кустанайской области.

Окончил Рудненский индустриальный институт, Российскую академию государственной службы, доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1981 году Рудненском индустриальном институте председателем профкома.

1982-1984гг. – служба в рядах Советской Армии

1984-1991гг. - электромехаником производственного участка, председателем профкома Куржункульского рудника Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината

1991-1992гг. - заместитель начальника по производству исполкома Лисаковского городского Совета народных депутатов

1992-1993гг. - председатель Лисаковского городского Совета народных депутатов

1993-1994гг. - заместитель председателя, председатель Лисаковской свободной экономической зоны

1994-1995гг. – глава Лисаковской городской администрации

1995-2004гг. – аким города Лисаковск

2004-2007гг. – заместитель акима Костанайской области

2007-2008гг. – председатель правления АО «НК СПК «Сарыарка» в г. Астана

2008-2010гг. – аким Акмолинской области

2010-2014гг. – первый вице-министр индустрии и новых технологий РК

2014-2017гг. - вице-министр, первый вице-министр по инвестициям и развитию РК

с 13 марта 2017 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, член Комитета по финансам и бюджету, член Фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

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