Дарига Назарбаева стала членом одного из Комитетов в Мажилисе

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Депутат Дарига Назарбаева вошла в Комитет по экономическим реформам и региональному развитию, передает zakon.kz.

Глава Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Альберт Рау зачитал имена депутатов, которые стали его членами.

В соответствии с поданными заявлениями прошу избрать в состав Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК следующих депутатов, - сказал Альберт Рау.

В состав Комитета вошли Самат Акишев, Галым Амреев, Жамбыл Ахметбеков, Сырым Ертаев, Газиз Кулахметов, Самат Мусабаев, Дарига Назарбаева, Ерлик Амиргали, Азат Перуашев, Амерхан Рахимжанов, Алия Сапарова, Екатерина Смышляева, Хамедов Абилфас.

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