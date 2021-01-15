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Мошенники от имени банка обманывают казахстанцев

Фото: stopfake.kz 15 января 2021, 13:47

Проверяйте данные.

В Казахстане вновь оживились интернет-мошенники, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание stopfake.kz, на этот раз они от имени Halyk Bank обманом получают номера платежных карт.

Такие сообщения о денежных бонусах рассылают в WhatsApp.

Авторы рассылки призывают зарегистрировать троих друзей и оставить номер своей банковской карты на некоем сайте, который по всем параметрам является фишинговым, - говорится в сообщении.

В банке отметили, что подобных акций сейчас не проходит.

Это мошенники. Просим не предоставлять данные, – сообщили в банке.

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