Изменились правила исчисления совокупного дохода семьи для получения жилищной помощи

При этом состав семьи, претендующей на получение жилищной помощи, учитывается на момент обращения за жилищной помощью.

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31 декабря 2020 года внесены изменения и дополнения в Порядок исчисления совокупного дохода семьи (гражданина Республики Казахстан), претендующей на получение жилищной помощи, передает zakon.kz.

Так, при исчислении совокупного дохода семьи в состав семьи включаются совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке, зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населенного пункта, за исключением:

находящихся на полном государственном обеспечении; находящихся на срочной воинской службе; находящихся в местах лишения свободы, на принудительном лечении.

Факт совместного проживания не требуется:

трудоспособным членам семьи, осуществляющим трудовую деятельность вне места жительства семьи; детям, обучающимся в интернатных организациях, кроме находящихся на полном государственном обеспечении, а также обучающимся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования РК, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста).

При этом состав семьи, претендующей на получение жилищной помощи, учитывается на момент обращения за жилищной помощью.

При исчислении совокупного дохода семьи, в составе которой в расчетном периоде произошли изменения, доходы прибывшего члена семьи учитываются с даты прибытия.

При выбытии в расчетном периоде члена семьи совокупный доход семьи исчисляется с даты выбытия за вычетом среднедушевого дохода, приходящегося на выбывшего члена семьи.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (13 января).

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