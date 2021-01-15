Новые депутаты маслихата Алматы приняли ряд важных решений

Также выбраны руководители комиссий маслихата и секретарь.

В Алматы состоялась первая сессия городского маслихата VII созыва. На сессии избран секретарь маслихата и председатели вновь образованных постоянных комиссий, а также утверждена программа развития "Алматы-2025", передает zakon.kz.

Работу сессии открыла председатель территориальной избирательной комиссии по городу Алматы Жанна Асанова.

По ее данным, по итогам выборов места в маслихате распределены следующим образом: партия Nur Otan - (68,11%) 29 мест, партия "Ак Жол" - (10,11%) 4 места, Народная партия Казахстана – (7,31%) 3 места, партия "Ауыл" - (7,68%) 3 места.

Поздравив избранных депутатов, Асанова вручила удостоверения и значки депутата маслихата города Алматы VII созыва.

После избрания председателя первой сессии маслихата города первым вопросом повестки секретарем маслихата Алматы VII созыва единогласно избран депутат Станислав Канкуров.

Во время обсуждения второго вопроса были образованы постоянные комиссии и избраны их председатели и члены.

Выступая перед депутатами маслихата, председатель алматинского городского филиала партии Nur Otan, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что в Стратегии "Алматы-2050" четко определено, что Алматы должен стать глобальным городом, привлекательным для жизни и работы, интеллектуальной и культурной столицей Центральной Азии.

В соответствии со Стратегией основными приоритетами являются "Город без окраин", "Умный" город", "Город равных возможностей", "Безопасный город", "Зеленый город", "Глобальный деловой центр", "Культурный креативный город".

Для эффективной реализации Стратегии предложены следующие постоянные комиссии и их руководители:

1. Комиссия по стратегическому планированию, бюджету и эффективности, руководитель – опытный финансист, председатель Правления АО "СПК "Алматы" Билисбеков Аскар Ергалиевич.

2. Комиссия по развитию транспорта и коммунальной инфраструктуры, руководитель – опытный дорожник и коммунальщик, генеральный Директор "Жол-Транссервис 2006" Талбидинов Есенгельди Закирханович.

3. Комиссия по градостроительству, жилью и землепользованию, руководитель – опытный строитель, директор компании DWS group Финогенов Максим Владимирович.

4. Комиссия по развитию предпринимательства, инноваций, информационных технологий и креативной индустрии, руководитель – известный бизнесмен, председатель Совета директоров Tanmedia Group Байтасов Арманжан Мерекеевич.

5. Комиссия по вопросам местного государственного управления и безопасности, руководитель – опытный госслужащий, руководитель Управления социального благосостояния города Алматы Шимашева Рахат Сейдахметовна.

6. Комиссия по социально-культурному развитию, молодежи и общественным коммуникациям, руководитель – известный молодой деятель искусства, ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Жудебаев Арман Адильханович.

Один из важных вопросов города – это экология. Поэтому предлагается создать новую комиссию по вопросам экологии, туризма и развития общественных пространств, а руководителем назначить опытного представителя гражданского сектора Кобееву Алтынай Орманкалиевну, – обратился к депутатам Бакытжан Сагинтаев.

В результате голосования предложение о переформатировании работы постоянных комиссий и образовании новой, седьмой по счету, было поддержано депутатами маслихата Алматы VII созыва единогласно.

В ходе сессии также принята программа развития "Алматы-2025". В завершение избран председатель второй сессии маслихата города.

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