США стоит поучиться проводить выборы у Казахстана и Кыргызстана - политик

Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США могут поучиться у Кыргызстана и Казахстана открытым и конкурентным выборам, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он напомнил, что депутаты Госдумы в январе в рамках ПА ОДКБ и СНГ находились в Казахстане и в Кыргызстане в качестве наблюдателей за выборами.

И знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми. И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них. председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24"

По его словам, на сегодняшний день в странах бывшего Советского Союза, которые входят в ОДКБ и в СНГ, избирательные стандарты очень высоки.

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