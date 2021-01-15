Опасный вирус нашли в казахстанских томатах и перце

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей.

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей, сообщает zakon.kz.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 января 2021 года запрещает поставки в Россию плодов томатов и перцев из Алматинской и Актюбинской областей Республики Казахстан, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Причина - ранее в свежих томатах, поступивших на территорию России из указанных казахстанских областей, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата (объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера).

Как сообщается, 21 декабря Россельхознадзор направил в адрес Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК нотификацию о выявлении в продукции опасного вируса, а 28 декабря в ходе переговоров российское ведомство дополнительно уведомило казахстанскую сторону о сложившейся ситуации и попросило предоставить результаты расследования и информацию о принятых мерах для недопущения поставок в Россию зараженной опасными вирусами продукции.

Однако до настоящего времени реакции с казахстанской стороны не последовало, - уточнили в российском ведомстве.

В Россельхознадзоре отметили, что ограничения на поставки томатов и перца из двух областей Казахстана вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричневой морщинистости плодов томата на территории России на основании VII Международной конвенции по карантину и защите растений и Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ "О карантине растений".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!