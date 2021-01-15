НПК и "Ак жол" не поддержали кандидатуру Мамина на пост премьера

Токаев предложил кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра Казахстана.

Народная партия Казахстана и партия "Ак жол" не поддержали кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра Казахстана, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра Казахстана.

Однако председатель Народной партии Казахстана Айкын Конуров раскритиковал Правительство.

Парламент всегда держит слово, правительству остается только работать на благо людей. На площадке Мажилиса мы поднимали перед Правительством проблемы и просьбы. Правительство оказалось глухим к нашим запросам по снижению пенсионного возраста, кредитной амнистии. Реальное социально-экономическое положение страны кардинально разошлось, - сказал он.

В свою очередь лидер фракции "Ак жол" Азат Перуашев также заявил, что их фракция не поддерживает кандидатуру Аскара Мамина. По его словам, Правительство не справилось с проблемами в сфере цифровизации, в медицине.

Партия "Ак жол" до сих пор не понимает и не принимает решения об отмене выплат медикам, переболевшим COVID, - сказал он.

Он отметил, что в большинстве случаев эти просчеты не есть результат действующего Правительства, а копились в предыдущие годы, и "выстрелили", когда весь мир охватил глобальный кризис. Более того, на фоне полной дезориентации госуправления в некоторых странах, Правительству Казахстана удалось по возможности минимизировать потери. Но это нельзя считать оправданием.

С учетом изложенного, фракция "Ак жол" воздерживается от поддержки предложенной кандидатуры. лидер фракции "Ак жол" Азат Перуашев

Накануне "Ак жол" и Народная партия Казахстана вошли в парламентскую оппозицию.

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