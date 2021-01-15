Токаев назначил Мамина премьер-министром

Соответствующий указ вышел на сайте Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аскара Мамина премьер-министром РК, сообщает zakon.kz.

Назначить Мамина Аскара Узакпаевича Премьер-Министром Республики Казахстан, - сказано на сайте Акорды.

Ранее Президент выдвинул его кандидатуру на заседании Мажилиса.

14 января Нурсултан Назарбаев высказался о кандидатуре будущего премьер-министра после выборов в Мажилис и маслихаты.

Аскар Мамин родился в Нур-Султане (Целинограде) в 1965 году. В 1987 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель, в 2003 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

С 25 февраля 2019 года является премьер-министром Казахстана.

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