Мамин о своем назначении: Это большая честь

Все задачи будут достигаться за счет повышения темпов роста экономики.

Аскар Мамин прокомментировал свое назначение, сообщает zakon.kz.

Хотел бы поблагодарить за оказанное доверие, для меня это большая честь и огромная ответственность. Перед нами стоят важные задачи и цели по социально-экономическому развитию страны. Сегодня глава государства Касым-Жомарт Кемелевич определил и объявил об основных направлениях развития страны, в том числе самое главное - это повышение качества жизни, благосостояния населения, повышение доходов, - сказал он.

По его словам, задачи будут достигаться за счет повышения темпов роста экономики.

Привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, создание новых рабочих мест и по ряду других направлений будут приниматься эффективные меры. Для реализации этих стратегических задач Правительство будет работать эффективно и проводить совместную работу с Парламентом, - добавил Мамин.

Во время голосования в Мажилисе 21 депутат воздержался, 78 - проголосовали "за".

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