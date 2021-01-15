Токаев ответил парламентской оппозиции

Накануне "Ак жол" и Народная партия Казахстана вошли в парламентскую оппозицию.

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал воздержание двух партий, представляющих парламентскую оппозицию, от голосования за кандидатуру Аскара Мамина на пост премьера, передает zakon.kz.

Было интересное обсуждение, обсуждение прошло открыто прозрачно, выражаю за это признательность. "Ак жол" и НПК воздержались, воздержание не значит отсутствие поддержки предложения главы государства. Воздержание - это позиция, которая не противоречит высказанному главой государства. Воздержание это голосование не против, а всего навсего воздержание. Будем исходить из этого. Поздравляю Мамина, это очень большая ответственность, желаю успеха на новой работе. Касым-Жомарт Токаев.

На заседании Мажилиса Народная партия Казахстана и "Ак жол" воздержались от голосования за кандидатуру Аскара Мамина на пост премьера.

Накануне "Ак жол" и Народная партия Казахстана вошли в парламентскую оппозицию.

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