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Назначен директор библиотеки Первого Президента

Фото: inbusiness.kz 15 января 2021, 16:59

Соответствующее распоряжение вышло на сайте Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил директора государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", сообщает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства Темирболат Бакытжан Берикбайулы назначен директором государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", - говорится на сайте Акорды.

Ранее эту должность занимал Амерхан Рахимжанов.

14 января распоряжением главы государства Амерхан Рахимжанов был освобожден от должности директора государственного учреждения "Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы".

Бакытжан Темирболат родился 10 декабря 1972 года.

Образование:

· КазНУ им. аль-Фараби (1998, аспирантура 2000), специальность "Политология".

Трудовой стаж:

· Научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (1998-2000);

· Консультант Общественно-политического отдела, главный эксперт, заведующий сектором Отдела внутренней политики, главный инспектор Информационно-аналитического центра Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2006);

· Главный инспектор Секретариата Совета Безопасности Республики Казахстан (2006-2007);

· Заместитель начальника Канцелярии Президента РК (2007-2018);

· Заведующий Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018-20.03.2019);

· Временно исполняющий обязанности Начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (20.03.2019-07.2019);

· Ответственный секретарь Минкультуры и спорта Республики Казахстан (07.2019-12.2020).

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