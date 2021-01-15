До 31 января продлили ограничительные меры в ВКО

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены.

Опубликовано постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 18 декабря 2020 года №26" от 15 января 2021 года №1, сообщает zakon.kz.

Продлены ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 18 января по 31 января 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области, - говорится в постановлении.

Проведение аудио, фото и видео съемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных, в соответствии с Постановлением ГГСВ РК от 25.12.2020 года № 67 (с изменениями от 14 января 2021 года №2) и статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Будет разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей) с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

Продолжить в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа соблюдение санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток, - говорится в постановлении.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Также разрешается работа объектов общественного питания в организациях образования и воспитания, с заполняемостью не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала и соблюдении требований к объектам общественного питания в организациях образования на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

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