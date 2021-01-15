Россия выходит из Договора по открытому небу

Соответствующее уведомление будет направлено депозитариям.

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе, передает zakon.kz.

Министерство иностранных дел России сообщило о запуске процедуры.

В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям, - сообщается на сайте РИА Новости.

Договор по открытому небу (ДОН) - многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Участниками ДОН являются 35 государств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!