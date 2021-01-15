В Нур-Султане запретили массовые купания в Крещение

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан подписал постановление от 15 января 2021 года "О запрете организации и проведения массовых купаний в день празднования религиозного праздника "Крещения Господня", передает zakon.kz.

Акимату города Нур-Султан, Управлению по делам религий города Нур-Султан, руководителям религиозных объединений города Нур-Султан обеспечить:запрет на организацию и проведение массовых купаний в день празднования религиозного праздника "Крещения Господня" на территории города Нур-Султан, - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Однако в текущем году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации устанавливать купели в Нур-Султане не будут, отметили в столичном акимате.

По словам руководителя Управления по делам религии Альмуханова Нурдаулета, в целях недопущения купаний и скопления людей в дни праздника будут организованы усиленные дежурства мониторинговых групп.

В настоящее время столица близка к "красной" зоне по коронавирусу.

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