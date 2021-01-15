В "Совминке" опровергли информацию, что Сулейменов заразился COVID-19 у них

Отмечалось, что писателя и его жену выпишут из больницы 15 января.

В соцсетях распространилась информация о том, что писатель Олжас Сулейменов вместе с женой заразились коронавирусом в Центральной клинической больнице Алматы. В народе ее называют "Совминка". В администрации больницы прокомментировали ситуацию, передает zakon.kz.

Sputnik Казахстан сообщает, что в Сети появился пост о том, что поэт с супругой заразились коронавирусом в "Совминке".

В администрации Центральной клинической больницы сообщили, что клиника оказывает медицинские услуги строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В целях исключения возможности заражения каждый пациент, находящийся на лечении в нашей больнице, согласно порядку госпитализации обследуется на наличие COVID-19 до поступления в стационар. В период с декабря 2020-го по январь 2021 года случаев заражения коронавирусом среди персонала больницы и пациентов выявлено не было. Исходя из сложившейся ситуации, поясняем: Сулейменов Олжас Омарович в указанный период не находился на лечении в АО ЦКБ, - говорится в сообщении.

Там также добавили, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней. Источником заболевания может быть контакт вне больницы с минимальным инкубационным периодом.

Ранее в Управлении здравоохранения Алматы говорили, что Сулейменова и его супругу выпишут на домашнее долечивание в пятницу, 15 января.

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