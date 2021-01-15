Хирург сравнила легкие курильщика с легкими после COVID

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Люди уделяют слишком много внимания выживанию людей, позабыв о долгосрочных последствиях
Доцент Центра медицинских наук Техасского технического университета доктор Бриттани Бэнкхед-Кендалл поделилась рентгеновскими снимками легких курильщика и легких пациента с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.
Доктор вылечила тысячи пациентов от вируса за последний год. Она хочет предупредить людей о долгосрочной опасности заболевания и важности серьезного отношения к нему.
По словам хирурга, легкие курильщика довольно пятнистые и "туманные". Пациент с Covid имеет полностью "белые" легкие. Это связано с интенсивным рубцеванием, вызванным коронавирусом и недостатком воздуха.
Я не знаю, кому нужно это знать, но пост-ковидные легкие выглядят хуже, чем легкие любого курильщика, которые мы когда-либо видели. Они рушатся и тромбуются. Одышка продолжается и продолжается, - написала она в Twitter.
Она отметила, что люди уделяют слишком много внимания выживанию людей, позабыв о долгосрочных последствиях.
Все беспокоятся о смертности, это ужасно. Но все выжившие пациенты с положительным результатом - это будет проблемой, - сказала она местной новостной станции CBS DWF.
Covid-19 часто вызывает у пациента осложнения, такие как пневмония. В этом случае легкие воспаляются и наполняются жидкостью, ограничивая количество поступаемого кислорода. Было также обнаружено, что вирус повреждает эпителиальные клетки.
Хирург опубликовала три рентгеновских снимка:
Легкие выздоровевшего ковид-пациента
Легкие курильщика
Легкие здорового человека
По словам доктора, существует большая вероятность того, что пациенты, выздорваливающие после тяжелого течения болезни, могут столкнуться с осложнениями в будущем.
Если вы не чувствуете проблем сейчас, не означает отсутствие осложнений позже, - заключила она.
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