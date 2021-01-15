Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Военные объекты Алматинского гарнизона переходят на отопление газом

Фото: zakon.kz 15 января 2021, 18:42

К концу января все работы по переводу котельной на новый вид топлива будут завершены.

Алматинская районная эксплуатационная часть Министерства обороны переходит на газовое отопление, передает zakon.kz.

В настоящее время проходит реконструкция котельной, которая будет обеспечивать теплом и горячей водой здания и сооружения Центрального военного клинического госпиталя, Военной поликлиники, а также малосемейные военные общежития Турксибского района.

Одной из самых экологически чистых систем отопления на сегодняшний день является газовое отопление. Оно нашло свое применение, как в промышленности, так и в быту. Несомненным преимуществом является то, что продукты, выделяющиеся при сгорании голубого топлива, практически не загрязняют окружающую среду.

начальник РЭЧ полковник Аян Оразаев

Ожидается, что к концу января все работы по переводу котельной на новый вид топлива будут завершены.

Стоить отметить, что уже не первый год военный городок и более 30 зданий и сооружений в Боралдае отапливается исключительно природным газом, что обеспечивает бесперебойную подачу тепла и горячей воды на время всего отопительного сезона, а также соблюдаются все экологические нормы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬8
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
В ВОЗ рассказали о судьбе COVID-19
"Спутник V": появилось новое предупреждение